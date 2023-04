Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußball-Europameisterschaft ist in vollem Gang. Waren es bislang Länder wie Italien, Belgien, Österreich und England, die mit Toren glänzten, wird es am Dienstagabend spannend, wenn sich in der Allianz Arena in München die Mannschaften aus Frankreich und Deutschland gegenüberstehen. Spannend wird es dann auch für Elisabeth und Martin Krummel aus Kaiserslautern.

Elisabeth Krummel wird der französischen Nationalmannschaft, ihr Ehemann Martin Jogis Jungs die Daumen drücken. Zusammen mit einem französischen Ehepaar werden die Betreiber