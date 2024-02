Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Siegerehrungen zählen normalerweise nicht zu den Hauptaufgaben eines Ministers. Alexander Schweitzer ließ es sich als Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung trotzdem nicht nehmen, persönlich die Teilnehmer des Regionalentscheids zu ehren. Den Sprung ins Landesfinale haben die Mädchen des Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern geschafft.

Der Fritz-Walter-Cup kommt allmählich wieder in die Spur, nachdem er in der Pandemie „fast ein bisschen in Vergessenheit geraten ist“, wie es Turnierorganisator Sven Weilemann ausdrückt.