Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer nun über die Feiertage wen und wo trifft, denkt man sich am besten selbst aus. Aufpassen können wir selber, wir sind ja schon groß. Auch wenn man bei so mancher Politikerrede meinen könnte, sie sei an Kleinkinder gerichtet. Wer sicher gehen will, kann seine Familien oder Freunde ja im Freien treffen. Speziell dafür gibt’s die kommenden Tage in und um Lautern jede Menge schöne Möglichkeiten.

So warten natürlich Gartenschau, japanischer Garten, Wildpark und Zoo auf Besucher. Mit dem Rad durchs Lautertal ist auch immer nett. Wer’s näher braucht, nimmt Stadt-