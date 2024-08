Schon seit einiger Zeit läuft in Lautern der „Musiksommer auf dem Unionsplatz“. Organisiert von der Emmerich-Smola-Musikschule und dem Musikclub Luther gab’s bisher schon schöne Veranstaltungen mit Kinderliedern aus dem Süden oder diversen Duos. Nun steht wieder eine neue Ausgabe auf der Bühne am Rittersberg an.

Los geht’s am 10. August auf dem Lautrer Unionsplatz ab 19 Uhr mit der Nachwuchsband der Musikschule. Die bietet gängige Hits aus den Bereichen Pop und Rock. Gegen 20