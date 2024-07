Es gibt Neues, Interessantes, Spannendes, Kurioses. In diesen ersten Ferientagen. Und zwar nicht zu knapp. Was los ist in der Region, steht in dieser Ausgabe von „Fillibecks Woche“. Ach ja: Dabei geht’s auch um eine ganz berühmte Sonnenbrille.

Seit rund fünf Jahren hat man vom Verein Kulturwerk Pfaff nichts mehr gehört. Nun kommt der Lautrer Club wieder aus der Versenkung und bietet eine Veranstaltung auf dem Pfaff-Gelände