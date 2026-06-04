Ein bisschen dünner als sonst ist das Kulturangebot für die nächsten sieben Tage im Raum Kaiserslautern sowie in den Kreisen Kusel und Donnersberg, dafür ist einiges umsonst.

„Lautrer Schatten“ nennt sich ein Kunstprojekt der Malerin Petra Neumahr. Bald flattert dann unter der Mithilfe von Bürgern jede Menge Wäsche an Stahlseilen auf dem freien Platz neben der Tourist-Info unweit der Fruchthalle. Die Künstlerin will mit diesem Projekt unter anderem darauf aufmerksam machen, dass es in der „Neuen Stadtmitte“ so gut wie keine Schattenplätze gibt. Mit der Eröffnung am 10, Juni um 17.30 Uhr startet auch gleich das Veranstaltungsprogramm von „Lauter Schatten“, das bis zum 29. August dauern soll. So lesen etwa direkt am Eröffnungstag Ina Bartenschlager, Helen Negwer und Ulrike Hoffmann aus ihren Texten. Weiter gehts bei dem Projekt am 11. Juni von 12 bis 16 Uhr mit einem Aktionstag des Caritas Förderzentrums. Weitere Programmpunkte finden sich unter klimalautern.de Link: Lautrer Schatten.

Zurück aber zu diesem Wochenende: Am Freitag, 5. Juni, um 20 Uhr steigt auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters eine Queer-Party mit DJs und Drag Show. Karten über Telefon 0631 3675209 und an der Abendkasse.

Mit Swing, Rock, Pop oder Latinjazz spielt die Easy Swing Big Band der Lauterer Emmerich-Smola-Musikschule auf. Am 5. Juni um 16 Uhr bei freiem Eintritt auf der Bühne Schillerplatz. Weiter gehts dort am 6. Juni um 19.30 Uhr mit dem Crossover Orchester Westpfalz. Inklusive fetter Bläsersätze und Musik etwa von den Scorpions, von Bryan Adams oder Tina Turner.

Am 5. Juni um 20.30 Uhr gibts das nächste Coverkonzert im Irish House an der Eselfürth. Die Combo All about Joel spielt die Hits von Billy Joel. Karten an der Abendkasse.

Vom 5. bis zum 7. Juni feiert das Ramsteiner Congress Center sein alljährliches Deutsch-Amerikanisches Freundschaftsfest ab. Genaue Infos und Karten über Telefon 06371 592220.

Am 6. Juni um 20 Uhr startet das Duo Große Oper sein Programm „Wohin die Reise geht, weiß schon lange keiner mehr“. Im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weiherhof. Das Ganze ist ein poetisches Kaleidoskop übers Reisen oder das Ankommen im Diesseits und Jenseits. Mit eigenen Texten und solchen von Hesse, Domin oder Morgenstern. Karten über reservierung@blaues-haus-ev.de.

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett, am Hofacker 11 tritt am 6. Juni, 20 Uhr, die englische Indie-Rock-Band The Tines auf. Am 8. Juni sind dort die Ringlets aus Neuseeland mit Post Punk zu Gast, bevor es am 11. Juni mit der Indieband Deaf Deaf Deaf aus Manchester weitergeht. Infos und Karten unter kinett-kusel.de.

Eine Klezmer-Matinee mit jiddischen Liedern und Instrumentalstücken steht unter dem Titel „Oij, as de Rebbe tantst un lakht“ am 6. Juni um 11 Uhr in der Alten Synagoge in Odenbach, Kirchhofstraße 19 auf dem Programm. Es spielt das Trio Mimbach auf auf Klarinette und Akkordeon. Es singt der Vokalkreis des Evangelischen Kirchenchores Mimbach. Der Eintritt ist frei, aber bitte vorher anmelden über Telefon 06382 993297.

Auf der Bühne des Minigolfplatzes am Gelterswoog findet sich am 6. Juni ab 18.30 Uhr das Gitarren- und Gesangsduo Times and Tales. Am 7. Juni ist dort ab 15 Uhr Mario Gilcher mit Pop-, Country- oder Folkcovern zugange. Beides bei freiem Eintritt.

Die alljährliche Aktion „Lautern liest“ startet am Dienstag, 9. Juni, 19 Uhr, in der Lauterer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße. Es lesen Autorinnen und Autoren der Kaiserslauterer Autorengruppe aus ihren Texten, die im Literaturmagazin „PalatinArt“ veröffentlicht wurden. Aus den Bereichen Lyrik, Prosa oder Satire. Der Eintritt ist frei. Direkt weiter gehts am 10. Juni um 19.15 Uhr mit einer Lesung der deutschlandweit bekannten Krimiautorin Monika Geier. Sie stellt ihren neuen Band „Ein schönes Kind“ in der Lauterer Thalia-Filiale vor. Immerhin das zehnte Buch der Frau. Karten hierfür bei Thalia über Telefon 0631 362190. Nicht zu lange warten, die Lesung dürfte bald ausverkauft sein!

Die „Lautrer Sommerabende“ starten ebenfalls am 9. Juni von 17 bis 21 Uhr auf der Bühne auf dem Sankt-Martins-Platz durch. Mit der fünfköpfigen Combo Acoustic Coulour um die Sängerin Tina Skolik und deren Programm aus Pop-, Soul- oder Funktiteln. Auch hier kostet die Mucke nix.

Im 42kaiserslautern in der Eisenbahnstraße 42 läuft am 9. Juni um 16.30 Uhr unter dem Titel „Fenster zur Innovation“ ein Vortrag der Hochschule Kaiserlautern. Das Thema: Forschung, Innovation und Lebensqualität. Eintritt frei, alle Interessierten willkommen.

Im Rahmen des „Festival der Kulturen“ tritt am 10. Juni um 20 Uhr das Sextett Kolinga aus dem Kongo sowie aus Frankreich auf. Mit sinnlich-eleganter Musik und kritischen Texten im Cotton Club der Kammgarn um 20 Uhr. Weiter geht das Festival am 11. Juni um 20 Uhr, ebenfalls im Cotton Club. Dann ist Dobet Gnahore von der Elfenbeinküste zu Gast. Mit afrikanischer Musik inklusive moderner Einflüsse. Viel Spaß allerseits!