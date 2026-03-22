Es hat nicht gereicht: Jasmin Awan (32) von den Freien Wählern ( FW) hat den Sprung in den Mainzer Landtag verpasst – trotz ihres aussichtsreichen Listenplatzes. Auf Position sechs war die Direktkandidatin ins Rennen um das Mandat im Wahlkreis 45 gegangen. Ihre Partei verfehlte am Sonntag aber die erforderlichen fünf Prozent, um künftig wieder im rheinland-pfälzischen Parlament vertreten zu sein. Das vorläufige Ergebnis sah die FW bei 4,2 Prozent der Zweitstimmen – mit dem erneuten Einzug hätte Awan einen sicheren Sitz gehabt. „Uns fehlt damit jetzt eine bürgerliche, bodenständige und sachorientierte Haltung im Land“, kommentierte sie am Abend das Scheitern der FW. Bei den Erststimmen landete Awan bei 8,6 Prozent. Den Wahlkreis gewann Norbert Herhammer (CDU).