Das Freibad des Freizeitbads Azur in Ramstein-Miesenbach wird voraussichtlich am 3. Juni oder am 10. Juni öffnen, sagte VG-Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). Einen genauen Termin könne er nicht nennen, da noch nicht klar sei, welche Auflagen zum Corona-Schutz gemacht würden. Ein Teil der Badmitarbeiter werde gerade aus der Kurzarbeit geholt. Das Hallenbad und die Sauna des Azurs bleiben laut Hechler vorerst noch geschlossen. Ziel sei es aber, zumindest den Kursbetrieb dort wieder zu ermöglichen.

Mehr zum Thema

Eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung in der Pfalz und weltweit erhalten Sie im kostenfreien, täglichen Coronavirus-Newsletter.