Die britische Supergruppe Queen ist Legende. Ebenso ihr Frontmann Freddy Mercury. Als Wiedergänger sorgt Sänger Valentin Findling für Furore. Auch in Kaiserslautern.

Wiedersehen macht bekanntlich Freude. Beim Wiederhören ist das nicht anders. Beides kann das Pfalztheater-Publikum kommende Spielzeit beim Auftritt des grandiosen Queen-Tributesängers Valentin Findling bei der Gala der Freunde des Pfalztheaters am 9. September, 19 Uhr, beim Open Air auf dem Schillerplatz. Vor vier Jahren hatte Findling zuletzt das Publikum im ausverkauften Großen Haus begeistert.

Doch schon zuvor gibt es die Möglichkeit einer persönlichen Begegnung mit dem jungen, charismatischen Sänger. Zwischen seinen vielen Engagements, die ihn in der Rolle des Freddie Mercury quer durch die Republik und auch ins benachbarte Ausland führen, findet der gebürtige Bamberger Zeit für einen Abstecher nach Kaiserslautern. Am Montag, 8. Juni, ist er zu Gast bei der 52. Ausgabe der Reihe „Talk unter Freunden“ in der Theaterlounge.

Beim Auftritt von Queen in Sydney, Australien, im Jahr 1985: Freddie Mercury 2006, 60 Jahre alt geworden. Foto: AP Photo/Gill Allen

Anders als auf der großen Bühne wird er dabei von seiner privaten, persönlichen Seite zu erleben sein. Fragen nach seinem Werdegang, seiner musikalischen Sozialisation und seiner Faszination am Mythos Queen stehen dabei auf der Agenda. Wie kommt es, dass ein vergleichsweise junger Mann sich für eine lange verstorbene Rocklegende interessiert? Wie schwer war es, ihr musikalisch und vor allem stimmlich nahe zu kommen? Wie weit geht die Verschmelzung mit dem Vorbild? Und wie lange wird ihn Freddie noch begleiten?

Fragen wie diese stellt dem Künstler wie gewohnt Moderator und RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa. Daneben gibt Findling auch musikalische Kostproben seiner Annäherung an die 1991 verstorbene britische Popikone.

Termin

Talk unter Freunden mit Valentin Findling am Montag, 8. Juni, 19 Uhr, in der Lounge des Pfalztheaters; der Eintritt zu diesem sicherlich intensiven Zweiertalk ist frei.

