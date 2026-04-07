Die Marke FCK zieht und hilft auch dem Frauenfußball bei der Suche nach Talenten.

Der 1. FC Kaiserslautern ruft, und die Fußballerinnen kommen. Seit bekannt geworden ist, dass der Traditionsverein auch in Sachen Frauenfußball aktiv sein wird, hat sich viel getan. Spielerinnen haben ihre Vereine verlassen und das Trikot gewechselt, weil sie mit dem FCK-Logo auflaufen wollen. FCK-Fans pilgern zum Sportpark West, weil sie die neue Truppe unterstützen wollen. Ein engagiertes Trainerteam hat sich gebildet, das Teamgeist zu leben scheint und bei dem die zahlreichen Aufgaben auf vielen Schultern verteilt sind. Weltfußballerin und Nationalspielerin Nadine Keßler ist mit ins Boot gestiegen und unterstützt das FCK-Team – nicht nur auf dem Papier. Die Mannschaft, eine gute Mischung aus Erfahrenen und jungen Talenten, ist zusammengewachsen, feiert einen Erfolg nach dem anderen, in der Landesliga und jetzt auch im Verbandspokal. Der Nachwuchs steht hintendran und wartet auf seine Chance. Und Spielerinnen, die eigentlich höherklassig im Einsatz sein könnten, haben ihr Interesse bekundet, nächste Saison für den FCK auflaufen zu wollen. Eine schöne Erfolgsgeschichte, die nur einen traurigen Nebeneffekt hat: Für die anderen Vereine in der Region, die nicht mit dem FCK-Logo werben können, sieht es dafür nicht ganz so rosig aus. Deren Stars von gestern spielen jetzt beim FCK.