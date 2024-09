Eine 37 Jahre alte Frau ist am Montagabend am Bahnhof Hochspeyer von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Bundespolizei in Kaiserslautern ereignete sich das Unglück am Montag um 19.49 Uhr. Die 37-jährige Frau überquerte die Gleise von Bahnsteig 3 in Richtung Bahnsteig 2 an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle. Die Zugführerin des heranfahrenden ICE 9555 bemerkte die Frau auf den Gleisen und gab mehrfach ein Warnsignal ab. Als die 37-Jährige den Zug wahrnahm, versuchte sie noch, den Gleisbereich zu verlassen, wurde jedoch von dem durchfahrenden Zug erfasst, teilte die Bundespolizei weiter mit.

Die Bahnstrecke war bis 22.24 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren 13 Züge betroffen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Im Einsatz waren eine Streife der Bundespolizei – diese war vor Ort Ansprechpartner für Reisende –, ein Rettungswagen mit Notarzt, ein Notfallmanager der Bahn, die Feuerwehr und Beamte des Kriminaldauerdienstes. Die Kriminalpolizei in Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen. Ein Sprecher der Polizei Kaiserslautern sagte auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass die Ermittler derzeit nicht von einem Suizidversuch, sondern von einem Unglück ausgehen.