Was tun, wenn ein Flugzeug in ein Wohngebiet stürzt, der Wald großflächig brennt oder ein Zug entgleist? Die Brand- und Katastrophenschützer der Stadt stehen solchen Extremfällen keinesfalls planlos gegenüber, das Vorgehen ist in knapp einem Dutzend Alarm- und Einsatzplänen geregelt, die ständig überarbeitet werden. Es fehlt an anderer Stelle.

Die CDU-Fraktion hatte, auch im Lichte der Flutkatastrophe im Ahrtal, wissen wollen, wie es um den Katastrophenschutz in der Stadt bestellt ist. „Wo stehen wir?“,