Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zugegeben, er ist nichts gegen die Niagara-Fälle, der Wasserfall im Japanischen Garten. Aber dafür liegt er doch nett zwischen Stein- und Zengärtchen, ist überspannt von einer schönen kleinen ritzeroten Brücke und mündet in einen hübschen Teich mit wilden Koi-Karpfen, den engen Verwandten der Amazonas-Piranhas. Also nein, Spaß beiseite, er ist wirklich schön angelegt, der Japanische Garten, und der Aufenthalt in seiner auch kontemplativen Atmosphäre fehlt sicher vielen Lautrern. Aber: Es gibt Abhilfe.

Und zwar einen virtuellen Rundgang per Webcam durch eben jenen Japanischen Garten . Da ist halt leider nix mit an Blüten schnuppern