Langeweile kann bei diesem Programm nicht aufkommen. Wie gewohnt hat sich unser Autor Andreas Fillibeck auf die Suche nach kommenden Veranstaltungen in der Westpfalz gemacht, um sie für die Leserschaft zusammenzutragen. Wieder einmal ist er fündig geworden und kann ein kompaktes Bündel an Wochenend- und Freizeittipps geben.

Gerade haben sie den zweiten Preis beim 35. Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe gewonnen: Die vier wilden Kerle der Lauterer Pälzer Cantrybänd. Und wer das bepreiste Lied „Bass uff wo de hiedabbsch“ und weitere schräge, pfälzische Lieder der Combo hören will, kann sich am Freitagabend, 15. Juli, in Richtung Westpfälzisches Musikantenland aufmachen, genauer nach Pörrbach nahe Schwedelbach. Die Pälzer Cantrybänd tritt dann im Gasthof Pörrbacher Hof, Talstraße 28, auf. Weitere lustige Lieder der Gruppe um Moli Molitor sind etwa „Heitsedah is jeder Depp e Star“, „Schiffschaukelbremser“ oder „Tuddesupp“. Muss man mal gehört haben. Karten gibt es an der Abendkasse.

Von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, tobt wieder das allseits beliebte Festival „Alles muss raus“ durch Kaiserslauterns Straßen. Mit freiem Theater, Akrobatik, Straßenmusik inklusive Brassbands, Clownerie, Modenschauen und mehr. Das komplette Programm gibt es unter anderem im Internet unter www.alles-muss-raus-festival.de.

Handfester Punk und Piratenfolk

Suzi Moon heißt eine Punkmusikerin aus Los Angeles. Ihre bekanntesten Nummern sind „Animal“ oder „I am not a man“. Wer sich die Frau mit ihrer mehr als handfester Musik und wenig braven Texten anhören will, sollte seine Räder am Freitag, 15. Juli, 20 Uhr, gen Kuseler Musikantenland lenken. Und dann sogar mitten hinein ins schöne Kusel. Genauer ins Kinett, im Hofacker 11. Am 16. Juli dann gibt es an selber Stelle Punk aus Italien mit der Band Leatherette. Inklusive Saxofon, was nicht ganz so typisch in diesem Genre ist. Karten gibt es im Netz über die Homepage www.schalander-kusel.de.

Eine lustige Band tritt am selben Abend ab 19.30 Uhr im Kulturgarten der Kammgarn auf. Genauer Mr. Hurley & Die Pulveraffen mit ihrem Programm „Seemannsgrab“. Da fehlt nichts von Aggro-Shanties über Piratenfolk bis zu Grog ’n’ Roll. Karten unter www.kammgarn.de.

Jazz und Spitzbuben

Livemusik in der Minigolf-Anlage gibt es wieder einmal am Gelterswoog: Mr Z. tritt mit seinen bunt gemischten Songs ebenfalls an diesem Abend ab 18.30 Uhr auf. Tags drauf ab 18 Uhr gibt’s sauberen Jazz mit dem Modern Swing Quartett und sonntags ab 15 Uhr Unterhaltungsmusik mit den Zwoa Spitzbuam.

Als Programmpunkt der Feierlichkeiten zu 800 Jahren Mölschbach gibt’s am Samstag, 16. Juli, 20 Uhr, ein Open-Air-Konzert im Ortszentrum – mit der bekannten Formation Acoustic Colour um die Sängerin Tina Skolik. Knackige Jazz-, Soul- und Popnummern sind da zu erwarten.

Pop und Polka

Poetische und kritische Popsongs hat Dota zu bieten. Die Berliner Band um Sängerin Dota Kehr tritt am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturgarten der Kammgarn auf. Am Sonntag, 17. Juli, geht’s bereits ab 16 Uhr im Cotton Club mit der vietnamesischen Sängerin und Aktivistin Mai Khôi weiter.

„Polka für die Welt“ lautet am Samstag, 16. Juli, das Motto in Bolanden-Weierhof im Blauen Haus: Die Band HISS tritt auf, hinter der sich Stefan Hiss und seine Mitmusiker verbergen. Die bereits seit 1995 aktive Truppe, die nun coronabedingt erst jetzt live ihr Bandjubiläum feiern kann, steht – passend zum Motto – für Polka, aber auch für Folk und Rock’n’Roll. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es unter https://neuerlandweg.de.

Musik an den Brunnen

In der Reihe Sonntags am Brunnen treten Nicci Appiah, Tebriz Xelilov, Albert Koch und Michael Halberstadt am Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr in der Ortsmitte von Rodenbach auf. Mit bunt gemischter Weltmusik.

Fans des Künstlers Reinhard Geller, Vorsitzender des Kunstvereins Donnersbergkreis, möchten vielleicht nochmals seine kürzlich in der Enkenbacher Klangwerkstatt präsentierte MediaArts-Sinfonie rund ums Thema Wein erleben: SoNoVin findet am Sonntag, 17. Juli, nun um 17 Uhr bei KS-Beschallungstechnik in der Westendstr. 1 in Hettenleidelheim sattt. Veranstalter ist die Pfälzische Musikgesellschaft. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Außerdem ist das Bildhaus auf dem Hahnbacherhof 2 bei Schallodenbach am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Und nochmal Sonntag: Die Erfenbacher begehen da ab 11 Uhr morgens ihr Weschbrunnefeschd. Mit handgemachter Musik des Ex-Latwerch-Band-Mitglieds Klaus-Dieter Brehm.

Irrungen und Wirrungen der Liebe

Der Schauspieler Martin Krumbholz liest am Dienstag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Kunstlager der KWG in der Lautrer Eisenbahnstraße aus seinem Roman „Alex, Martin und ich“, in dem es um die Irrungen und Wirrungen der Liebe geht.

Am Donnerstag, 21. Juli, gibt’s wieder einen Lautrer Sommerabend. Ab 17 Uhr tritt da die Gruppe Acoustic Fight um den charismatischen Sänger Pouya Nemati am Altenhof auf. Mit zugkräftigen Reggae-, Rock- oder Popnummern.

Im Kammgarn Kulturgarten gibt’s auch am gleichen Tag, aber ab 19.30 Uhr ein Konzert mit den Lokalmatadoren Stephan Flesch, Elmar Federkeil und Andrew Lauer. Viel Spaß! Und: Man kann ja auch zur Abkühlung einfach mal in den Wald gehen.