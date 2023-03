Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die erfreuliche Nachricht, dass es im Musikclub Luther wieder Konzerte gibt, dürfte mittlerweile durchgedrungen sein. Nun gibt’s gleich nochmal eine positive Meldung: Auch die Betreiber des Irish House an der Eselsfürth legen wieder los. Natürlich unter den unumgänglichen Corona-Maßnahmen, aber immerhin. Die regionalen Bands wird das sicher freuen, schließlich sind Auftrittsmöglichkeiten nach wie vor rar.

Am Samstag ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) tobt dann also die Band Meet Loaf – the very best of Meat Loaf über die Bühne im Irish House. Mit den Hits des schwergewichtigen