Sicher haben alle hiesigen Techno-Freaks auf den allerersten Lauterer Rave in Coronazeiten gewartet. Jetzt ist es soweit: Am Samstag kracht’s und rumpelt’s auf dem FSV-Sportgelände am Kniebrech. Die Open-Air-Veranstaltung nennt sich „From Day Till Night“ und startet ab 14 Uhr. Bis 22 Uhr soll der Spaß sicher gehen, inwieweit es möglich ist, noch länger in die Nacht hinein zu zappeln, zeigt sich erst im Verlauf des Abends.

Natürlich verweisen die Veranstalter des Rave am Kniebrech 7 auf Sicherheitsabstand und bitten die Gäste, ihre Masken nicht zu vergessen. Am Start sind die bekannten