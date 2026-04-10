Ein Vegetationsbrand hat am Donnerstagnachmittag in Morlautern für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr Kaiserslautern brannte eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern in einem Waldstück zwischen Morlautern und Erlenbach. Die Feuerwehr setzte spezielle Löschrohre ein, um die Flammen effektiv zu bekämpfen. Wegen des hohen Wasserbedarfs wurden die Tanks der Einsatzfahrzeuge mehrfach im Stadtteil Morlautern aufgefüllt. Die Hanglage des Brandortes erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern sowie der Freiwilligen Feuerwehren Morlautern und Erlenbach vor Ort.