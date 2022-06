Am Turnerheim in Erlenbach hat sich am Mittwochvormittag ein holländischer Autotransporter bei einem Wendemanöver festgefahren, meldete RHEINPFALZ-Leser Martin Verlage. Der Verkehr fließe deswegen über den Parkplatz, und der Lastwagen müsse wahrscheinlich geborgen werden. Auf Nachfrage bestätigt die Polizei die Beobachtungen des Lesers. Da allerdings kein Unfall passiert ist, sei das Ordnungsamt informiert worden und ausgerückt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, meldete sich der Fahrer des Lastwagens per Notruf, dass er weder vorwärts noch rückwärts komme. Ein Abschleppdienst muss den Lastwagen nun aus der Lage befreien.