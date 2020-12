Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Einrichtung in der Marktstraße eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, fiel am Dienstagmorgen auf, dass unbekannte Täter an der Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt und die Räume durchsucht hatten. Ersten Überprüfungen zufolge machten die Eindringlinge keine Beute und verließen die Einrichtung mit leeren Händen. „Sie hinterließen jedoch ein völliges Durcheinander“, teilt die Polizei weiter mit. Die genaue Höhe des Sachschadens könne erst nach Abschluss der Aufräumarbeiten ermittelt werden. Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.20 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 zu melden.