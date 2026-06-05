Fussball FCK-Frauen freuen sich aufs Finale

Jubel in Kaulbach-Kreimbach nach dem Sieg im Finale des Westpfalz-Nahe-Pokals gegen die SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach. Kapitänin
Jubel in Kaulbach-Kreimbach nach dem Sieg im Finale des Westpfalz-Nahe-Pokals gegen die SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach. Kapitänin Elin Hüser reißt den Pokal hoch, der FCK feiert.

Die Vorfreude ist groß bei den Fußballfrauen des FCK: Am Sonntag könnten sie nach der Landesligameisterschaft und dem Sieg im Westpfalzpokal das Triple schaffen.

Um 16.15 Uhr treffen sie beim Finaltag der Frauen und Juniorinnen in Thaleischweiler-Fröschen auf den Regionalligisten VfR Wormatia Worms. Es ist das Finale des Verbandspokals, und die FCK-Frauen haben schon einmal bewiesen, dass sie sich auch vor einem Regionalligisten nicht verstecken müssen: Im Halbfinale besiegten sie den Ligaletzten SV Ober-Olm mit 4:2. Worms ist in der Abschlusstabelle gerade mal einen Rang vor Ober-Olm gelandet. Doch FCK-Trainer Thomas Hartmann hat Respekt vor dem Gegner. „Ich erwarte ihn richtig stark.“

Die Stimmung im Team sei gut. „Wir hatten eine gute Trainingswoche und freuen uns drauf. Ich denke, dass zuschauertechnisch eine schöne Atmosphäre herrschen wird und hoffe, dass unsere Fans in der Überzahl sind.“ Hartmann erwartet, dass der Gegner viele Spielanteile haben und versuchen wird, das Spiel zu gestalten. „Wir werden abwarten, versuchen dagegenzuhalten, unsere Chancen zu nutzen und unser dominantes Ballbesitzspiel auf den Platz zu bringen.“

Dass das Spiel auf dem Rasenplatz Auf der Platte in Thaleischweiler-Fröschen stattfindet und dort in den Finaltag der Jugendmannschaften eingebunden ist, findet er gut und freut sich auf das besondere Ereignis. Feiertechnisch sei nichts vorbereitet oder geplant. „Wir haben den Fokus auf dem Gegner“, versichert Hartmann, schiebt aber hinterher: „Wir schauen, wie es sich entwickelt.“

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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