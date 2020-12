Von einem knapp einstündigen Stromausfall betroffen waren Teile des Gewerbegebiets in Sembach am Sonntagabend. Wie die Pfalzwerke mitteilen, kam es um 21.46 Uhr aus noch zu klärender Ursache zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke. Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Netzleitstelle konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.