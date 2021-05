Familienbande: Der Name Eichhorn steht in der Region für große Erfolge beim Jahn-Mehrkampf und beim Turnen. In der Sportfamilie Eichhorn aus Morlautern schlummern aber genauso Showtalente und Motivationsasse.

Mit den Turngeräten auf Du und Du, daheim in der Leichtathletik, super gerne auf dem Fußballplatz und auf dem Volleyballfeld. So sieht die sportliche Welt von Daniel Eichhorn (22) und seinem jüngeren Bruder Lukas (20) aus. Zumindest sind die Brüder aus Morlautern, die beide an der TU Kaiserslautern Mathematik studieren, dafür bekannt.

Wenn sie mitten in der Vorbereitung zum Jahn-Mehrkampf stecken, kann man die beiden auch noch im Schwimmbad beim Bahnentraining oder am Sprungbrett antreffen. Meist mit dabei: Vater Andreas Eichhorn (58), ein weiterer Sportsmann der Familie. Er weiß, wie es sich anfühlt, nach Wettkämpfen ganz oben auf dem Podest zu stehen, war er doch selbst ein erfolgreicher Turner und mehrfach bei deutschen Jahn-Mehrkämpfen vorne mit dabei.

Knochenharte Korrekturen

Als Trainer seiner Jungs und vieler weiterer Turntalente des TV Morlautern hält sich Andreas Eichhorn, im Alltag beim Sportbund Pfalz unter anderem für die Bildung zuständig, nicht immer mit der Rolle des Ansagers auf. Die Geräte locken ihn noch immer. „Ohne die Jungs würde ich es längst nicht mehr so ehrgeizig betreiben“, gibt der Trainer allerdings zu. Wenn er turnt, was er vor allem am Boden zu gerne noch macht, bringt ihm das dann schon mal knochenharte Korrektur-Kommentare ein, besonders von Sohn Lukas, der wie sein Bruder Daniel längst auch als Trainer aktiv ist.

Kickt Andreas Eichhorn auf dem Fußballplatz, muss er sich gar Handyaufnahmen der Jungs und anschließende Verbesserungstipps gefallen lassen. Fußball sei nie so wirklich seins gewesen, sagt er und verweist lachend auf Tischtennis, wo er die beiden noch abzieht, wie er sagt.

„Am Reck haben wir seine Bestleistung noch nicht“, gesteht Lukas dem Vater auch beim Turnen noch einen kleinen Vorsprung zu. Ja, er und sein Bruder, sie linsen schon auf die Marken, die der Vater einst gesetzt hat. „Ziel ist es aber nicht unbedingt, größere Bestleistungen zu bringen, wir wollen uns weiterentwickeln“, relativiert Daniel die Sicht der Dinge auf das, was zurückliegt.

Die Eichhornellis

Dennoch war es natürlich der Vater, der die Jungs als Kinder mit Sport für den Sport zu begeistern wusste. Aber nicht nur die Jungs, auch die große Schwester Carmen (25), aktuell auf der Zielgeraden zur Grundschullehrerin mit den Fächern Mathe und Sport, kann bis heute nicht ohne Sport. Carmen Eichhorn ist die Tänzerin in der Familie und war nicht unerheblich am Erfolg der Truppe „Eichhornellis“ beteiligt. Akrobatisches Turnen mit tänzerischen Elementen zu einer Show verbunden, genau so begeisterte die Familie mit Auftritten auf Faschingsveranstaltungen. War es anfangs nur der enge Familienkreis mit Cousin und Cousine, schlossen sich immer mehr Turner des TV Morlautern aus der Trainingsgruppe von Andreas Eichhorn den Eichhornellis an. „Zuletzt waren wir 14 Mitwirkende“, so Eichhorn.

Die Show liegt derzeit auf Eis, Covid 19 hat was dagegen, auch haben einige der Mitwirkenden ihren Wohnsitz nun woanders. Abgeschrieben sind die „Eichhornellis“ aber noch nicht. „Faschingsturner, das gab es vorher so noch nicht“, blickt Daniel zurück. Es habe all die Jahre immer gut gepasst, und wenn es sich nochmals ergibt, warum nicht.

Was die Geschwister allerdings zu gerne endlich aus der Familie Eichhorn streichen würden, ist das leidige Thema Rauchen! „Es ist ein schwarzer Punkt in meinem Leben. Ich stehe aber dazu, ich rauche gerne“, ordnet Andreas Eichhorn den blauen Dunst, den nur er verbreitet, ein. Nicht im Haus, wie er betont. Daniel, Lukas und auch Carmen haben es längst aufgegeben, ihn zum Aufhören zu motivieren. „Das passt einfach nicht zum Sport“, wird Lukas trotzdem deutlich.

Beim Papa haben die Motivationstalente der sportlichen Geschwister also bislang versagt. Dafür entpuppen sich die beiden bei Opa Gerhard Eichhorn immer wieder als wahre Motivationsasse. Der Senior legt gemeinsam mit allen anderen Eichhorns jedes Jahr das Sportabzeichen ab. „Mit 80 hat Opa gesagt, das war sein letztes Sportabzeichen“, freuen sich Lukas und Daniel, dass der Opa mit inzwischen 82 immer noch beim Familienabzeichen dabei ist und dank der Tipps seiner Enkel die Anforderungen locker schafft. Wenn das keine Familienbande sind.