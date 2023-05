Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit wenigen Wochen können sich Interessierte um eine Ausbildung im künftigen ACC-Batteriezellwerk bewerben. Doch Ausbildung alleine wird nicht reichen, um den immensen Fachkräftebedarf zu decken. ACC-Deutschlandchef Peter Winternheimer verrät, wo die Arbeiter herkommen sollen – und woher nicht.

Neben dem Aufbau der Batteriezellfabrik auf einem Teil des früheren Opel-Geländes, „sind wir jetzt dran, ACC als Markenname in Kaiserslautern, in der Region und in Deutschland