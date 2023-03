Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach coronabedingter Pause richtete der Reit- und Fahrverein Miesau wieder ein Pfingstturnier aus. Das 67. in der 101-jährigen Vereinsgeschichte. Zwei Prüfungen bot der Veranstalter an, die in der Region einmalig sind: die Barock-Dressur-Kür und das Fackelspringen.

Zehn Reitpaare nahmen die Herausforderung an, die bei der Dressur im Viereck von 40 auf 20 Meter ihr Können unter Beweis stellten. Eine große Resonanz hatten die Teilnehmer, die zunächst