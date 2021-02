Auf den Katalysator eines grauen Volvos hatten es Diebe in der Nacht zum Montag in der Kirchstraße abgesehen. Während sie das Fahrzeugteil abmontierten, wurden die Verdächtigen von einer Anwohnerin gestört, berichtet die Polizei. Daraufhin liefen sie weg und ließen die Beute zurück. Die Männer rannten in Richtung Ortsmitte davon. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Jacken mit Kapuzen. Die Polizei ermittelt und fragt: „Wer hat zwischen 23 Uhr und 1 Uhr Verdächtiges beobachtet?“ Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei in Verbindung setzen.