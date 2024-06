Ein 24-jähriger sorgte am frühen Sonntagmorgen für Aufsehen in der Junkers Straße in Sembach. Dabei hielt er auch die Polizei auf Trab.

Zunächst randalierte er gegen 3 Uhr auf einer Veranstaltung und geriet dann mit anderen Besuchern in Streit. Bevor der Streit ausuferte, griff die Security ein und verständigte die Polizei. Als die Beamten den Unruhestifter ansprachen, begann der 24-Jährige, die Polizisten zu beleidigen, heißt es im Polizeibericht. Der aufbrausende, aggressive und stark alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen, leistete dabei allerdings Widerstand. Auf dem Weg zum Streifenwagen spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der 24-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.