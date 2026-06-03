Ein Unbekannter hat eine 60-Jährige aus Kaiserslautern mit einem Nacktfoto erpresst. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Täter bearbeitete demnach ein Foto der Frau mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Über einen Messengerdienst forderte er dann eine mittlere vierstellige Summe und drohte mit der Veröffentlichung des Bildes.

Die Frau wandte sich am Dienstag an die Polizei, die Ermittlungen aufnahm.

In dem Zusammenhang macht die Polizei auf ihre Kampagne „Ihre Persönlichkeitsrechte gelten auch online“ aufmerksam. Hinweise, wie Betroffene bei unerlaubt veröffentlichten oder beleidigenden Bildern im Internet vorgehen können, stellt die Polizei unter https://s.rlp.de/dIuc0rK bereit.