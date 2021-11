Über das verlängerte Wochenende ist erneut in eine Schule im Stadtgebiet eingebrochen worden. Laut Polizei sind Unbekannte vermutlich zwischen dem späten Sonntagabend und Montagmittag in die Lina-Pfaff-Realschule eingedrungen und haben einen geschätzten Schaden in vierstelliger Höhe verursacht.

Die Diebe durchsuchten Klassenräume, das Sekretariat und das Lehrerzimmer, brachen Schränke sowie diverse Behälter auf und stahlen Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ob die Tat mit anderen Einbrüchen aus den vergangenen Wochen in Verbindung stehe, lasse sich derzeit nicht sagen, schildert Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort auf Anfrage. Auszuschließen sei dies nicht. Bereits Mitte Oktober drangen bisher unbekannte Täter in das Albert-Schweitzer-Gymnasium und das Gymnasium am Rittersberg sowie in die Villa Munzinger am Pfalztheater ein. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauerten an, Zeugenhinweise seien bislang keine eingegangen, berichtet Erfort. Bei dem Einbruch in die Villa Munzinger hinterließen die Täter einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro, da sämtliche Türen aufgebrochen wurden. Die Videoaufnahmen aus dem Theaterinnenhof werden derzeit ausgewertet, das Landeskriminalamt unterstütze bei der technischen Aufbereitung der Aufzeichnungen, sagt Erfort.

Im Fall der Lina-Pfaff-Realschule bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges im Bereich der Friedrichstraße wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.