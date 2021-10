Nach den Einbrüchen in zwei Schulen, das Albert-Schweitzer-Gymnasium und das Gymnasium am Rittersberg, sowie in die Villa Munzinger am Pfalztheater dauern die Ermittlungen weiter an, teilte Polizeisprecherin Christiane Lautenschläger auf RHEINPFALZ-Anfrage. Nähere Angaben zum Stand der Erkenntnisse seien unter anderem aus ermittlungstaktischen Gründen schwierig. In das Albert-Schweitzer-Gymnasium war in der vergangenen Woche gleich zweimal eingebrochen worden, am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte dann in das Gymnasium am Rittersberg und die Villa Munzinger ein, die die Verwaltung des Pfalztheaters beherbergt. Dort richteten die Täter einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro an, weil sämtliche Türen aufgebrochen wurden. Videoaufnahmen aus dem Theaterinnenhof wurden im Anschluss an die Polizei übergeben. „Die Auswertung des umfangreichen Videomaterials ist noch nicht abgeschlossen“, teilte die Polizeisprecherin mit. Die Polizei hofft, dass die Täter darauf zu sehen sind und identifiziert werden können.