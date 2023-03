Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ergotherapeut Wolfgang Scheid ist besorgt: Etliche seiner Patienten sagen aus Angst und Verunsicherung wegen der Corona-Krise ihre Termine ab. Der 49-Jährige warnt jedoch davor, Therapien aufzuschieben. Das könnte schlimme Folgen haben.

Wolfgang Scheid ist einer, der positiv gestimmt durch die Welt geht, auch in Tagen wie diesen. Seit 25 Jahren ist er im Beruf, mittlerweile beschäftigt er zehn Mitarbeiter in drei Praxen, in der Kaiserslauterer