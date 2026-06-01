Bei der Karlstaler Entenregatta am 17. Mai sind insgesamt 13.000 Euro für den Verein Mama/Papa hat Krebs zusammengekommen.

Bei dem Rennen Mitte Mai waren 2000 Gummienten am Start, die gegen eine Mindestspende von fünf Euro abgegeben wurden. Acht signierte Enten – unter anderem unterzeichnet von Popstar Mark Forster und Ex-Radprofi Udo Bölts – waren vor dem Rennen versteigert worden. Wie die Veranstalterin, die Unterhammer gGmbH, mitteilte, sind bei der Entenregatta insgesamt 13.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Die Spendensumme geht an den Verein Mama/Papa hat Krebs. Das Projekt Mama/Papa hat Krebs der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. betreut und begleitet Kinder und Jugendliche, in deren Familien ein Eltern- oder Geschwisterteil an Krebs erkrankt ist, in einer belastenden Lebenssituation, heißt es auf der Homepage des Vereins.