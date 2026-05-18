Menschenmassen und ein gelbes Meer: Die Premiere der Karlstaler Entenregatta übertraf die Erwartungen der Veranstalter bei weitem. Indirekt waren sogar einige Promis am Start.

Die Karlstaler Entenregatta hat am Sonntag zahlreiche Besucher zum Café Unterhammer bei Trippstadt gelockt. Mit einer solchen Resonanz hat Judith Lambrecht, die Eigentümerin des Café Unterhammers, nach eigener Aussage niemals gerechnet. Zwar habe das Organisationsteam auf regen Zuspruch gehofft, doch der Ansturm habe alle Dimensionen gesprengt. „Ich habe noch nie so viele Leute hier am Unterhammer gesehen“, sagte Lambrecht. Die parkenden Autos reichten bis ins Finsterbrunnertal. Vor dem eigentlichen Wettbewerb sind acht persönlich signierte Rennenten versteigert worden – unterschrieben von Popsänger Mark Forster, dem ehemaligen Radsportler Udo Bölts, einem FCK-Vertreter, dem Autorenduo Madelaine Giese und Rainer Furch, Krimi-Autor Bernd Franzinger, Illustratorin Lisa Brenner sowie dem Organisationsteam. Der Erlös der Auktion betrug 430 Euro, die komplett an den Verein „Mama/Papa hat Krebs“ gespendet werden.

Neben dem Hauptrennen, bei dem rund 2000 gelbe Plastikenten auf dem See um die Wette schwammen, wurde den Gästen ein buntes Rahmenprogramm geboten, moderiert von Komiker und Artist Micha Messermann. In der alten Schmiede konnten Kinder bei der Station „Duck Dive“ mithilfe von VR-Brillen in eine faszinierende, virtuelle Unterwasserwelt abtauchen. Hinter dem Café sorgte ein Stand der Krankenkasse DAK mit Bastelangeboten und einem Glücksrad für leuchtende Augen. Sportlich und spielerisch ging es zudem beim „Hobby-Ducking“ – einem kleinen Hindernisparcours für Kinder – sowie an einem großen Menschenkicker für alle Fußballbegeisterten zu. Am Nachmittag herrschte reger Betrieb in der Kohlescheune. Dort wurden auch die schnellsten Regatta-Teilnehmer ausgezeichnet: Die ersten 220 Enten wurden prämiert.