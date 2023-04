Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Forderungen der Gewerkschaft IG Metall nach mehr Lohn in diesen Zeiten völlig unrealistisch seien, dass macht Johannes Heger, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, gegenüber der RHEINPFALZ deutlich. Der geschäftsführende Gesellschafter der Heger-Gruppe mit Gießereien in Enkenbach-Alsenborn und Sembach geht dennoch mit Zuversicht in die Verhandlungen am Freitag.

Der Enkenbacher Unternehmer, seit 2013 Präsident des Arbeitgeberverbandes Pfalz-Metall, wurde für die diesjährigen Tarifgespräche von den vier Arbeitgeberverbänden