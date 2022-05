Die Volkspark-Konzerte sind wieder da! Nach zwei pandemiebedingt auftrittslosen Jahren findet die beliebte Veranstaltungsreihe, von vielen Fans arg vermisst, nun endlich wieder statt. Am Sonntagmorgen ging vor großem Publikum das erste von neun Konzerten im „Blauen Diamant“-Pavillon erfolgreich über die Bühne.

Es war ein (Neu-)Start nach Maß. Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen, ein nahezu vollständig besetzter Publikumsbereich vor der Bühne und nicht zuletzt die erstklassigen musikalischen Darbietungen des Sinfonischen Orchesters der Moosalbtaler Blasmusik machten die Eröffnung der Reihe zu einem sauberen Erfolg.

Viele sahen dem Neubeginn offensichtlich mit Freude entgegen. „Ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht“, sagte etwa Edelgard Muuss am Rande der Darbietungen. Die Musikliebhaberin ist seit den allerersten Ausgaben der längst traditionell gewordenen Volkspark-Konzerte dabei und hat seither kaum einen Auftritt in diesem Rahmen verpasst.

Auch Bürgermeisterin Beate Kimmel attestierte den Volkspark-Konzerten in ihrem Grußwort „fast schon Kultstatus“ in Kaiserslautern, während der erste Vorsitzende des aus Steinalben stammenden Musikvereins, Winfried Krämer, in seiner Begrüßung die von Musikern hier schon oft gehörte Freude äußerte, an diesem Ort (in diesem Fall sogar zum wiederholten Mal) spielen zu können.

Spielfreude, Qualität und Programm des Ensembles unter der Leitung von Harald Domes (inklusive der kleineren „Moosix“-Abteilung mit gesondertem Repertoire) zeigten mit Titeln zwischen klassischer Blasmusik und gut arrangierten Rock- und Pop-Nummern von Anfang an eine entsprechend gute Wirkung: Da wurde oft mitgeklatscht, nach jedem Stück ausgiebig Applaus gespendet und zeitweise sogar vor der Bühne getanzt.

Info

Als Nächstes steht am 29. Mai der Musikverein Odenbach auf dem Programm.