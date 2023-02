Die Hupsmäd gaben sich diesmal orientalisch. Foto: Christian Hamm Bei ihrem Abschieds-Auftritt stürmisch gefeiert: die Erlenbacher Hupsmäd. Seltsam nur: Angeblich tanzt die Formation seit 30 Jahren. Stimmt das, so müssten die Hupsmäd schon als Krabbelgruppe angefangen haben. Foto: Christian Hamm Sitzungs-Gastgeber Eintracht Erlenbach brachte standesgemäß die größte Truppe auf die Bühne. Beim Auftritt der Strahleselgänger trieb es begeisterte Zuhörer bis auf die Tische. Foto: Christian Hamm „Kall, mei Trobbe“: Monika Zimmermann bei ihrer Rede. Foto: Christian Hamm Verstummt? Nicht ganz. Der langjährige Sitzungspräsident Helmut Neurohr – einer der besten weit und breit – hat sein Karriereende verkündet. Trotzdem kam er zu Wort und vertrat seinen Nachfolger Stefan Lichter während dessen Auftritten. Foto: Christian Hamm Sangeslust: Auch Eintracht-Vorsitzender Norbert Siedow (rechts) schmetterte mit. Foto: Christian Hamm Extraklasse: Die Trauerschnallen – keine nachgemachten, sondern das Original vom Bahnheim – waren in Erlenbach ebenfalls mit von der Partie: Anja Laufer ... Foto: Christian Hamm ... Nicole Wentzler ... Foto: Christian Hamm ... und Nicole Krapf. Vize-Sitzungspräsident Helmut Neurohr (links im Hintergrund) litt mit und gab den trauenden Damen Trostpflaster in Form von Sekt und Käsekuchen mit auf den Heimweg. Foto: Christian Hamm Starkes Duett: Steffi Kafitz, Chefin der Strahleselsänger, und Sitzungspräsident Stefan Lichter. Foto: Christian Hamm Foto 1 von 10

Hupsmäd in Frührente: 30 Jahre lang waren sie eine Institution der Erlenbacher Fastnacht. Am Samstagabend aber haben sich die Hupsmäd von der närrischen Bühne verabschiedet. Beim Gesangverein Eintracht Erlenbach wird etwas fehlen, wenn die Sänger künftig zur Prunksitzung laden.

„Zwä Johr durfte mer nix mache – jetzt losse mer’s werrer krache“, zeugte am Samstagabend auch das Sitzungsmotto davon, dass der so traditionsreiche Gesangverein die Narretei nicht missen möchte. Im kommenden Jahr feiert die Eintracht ihr 150. Gründungsjubiläum. Wenn das Festjahr mit einer Fastnachtssitzung beginnt, sollten aber besagte Hupsmäd nicht völlig verschwunden sein: Die Erlenbacher präsentierten bereits die Nachfolge-Formation Hupsmäd 2.0. Trotz personellen Komplettwechsels geht es also weiter.

Strahleselsänger umjubelt

Nahtlos angeknüpft hat die Eintracht an Vor-Corona-Zeiten. Bis nach Mitternacht bebte die Theo-Barth-Halle in ihren Grundfesten. Einheimische – darunter Gruppen vom Turnverein – und Gäste trugen dazu bei. Die Strahleselsänger um Leiterin Steffi Kafitz feierten einen umjubelten Auftritt.

Stimmgewaltig zeigte sich dabei auch Stefan Lichter: Er hat die Moderation übernommen, nachdem der langjährige Sitzungspräsident Helmut Neurohr nicht mehr zum Weitermachen überredet werden konnte. Neurohr aber übernahm bei Lichters Bühnen-Auftritten – und bewies dabei, warum er zu den Besten seiner Zunft zählt.