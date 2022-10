Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag in Sembach eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten oder eine verdächtige Person beobachtet haben. Der Unbekannte soll eine Sturmhaube getragen haben. Wie die Polizei berichtet, teilten Anwohner der Kaiserstraße gegen 16.30 Uhr mit, dass ein unbekannter Mann versucht habe, in ein Mehrparteienhaus einzubrechen. Als er von zwei Bewohnern zur Rede gestellt wurde, sei er auf sie losgegangen. Dabei habe er nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch Pfefferspray eingesetzt und einem der Männer eine hochwertige Designer-Umhängetasche geraubt. Die beiden Zeugen wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Gegenüber der Polizei schilderten die Männer die Abläufe teilweise unterschiedlich. Sie blieben jedoch beide bei ihren jeweiligen Aussagen und gaben an, den Täter nicht zu kennen. Der Unbekannte sei dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert gewesen. Zudem habe er Handschuhe getragen. Unter der Kleidung seien lediglich seine dunklen Augen und ein dunklerer Hautton aufgefallen. Gesprochen habe der Täter kein Wort. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.