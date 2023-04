Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Metzgermeister Andreas Lauer war es eine Premiere. Erstmals war er am Samstag mit Fleisch und Wurstwaren aus seiner Metzgerei in Winnweiler auf dem Kaiserslauterer Wochenmarkt vertreten. Wie er seinen ersten Tag auf dem Stiftsplatz erlebt hat.

„Aufregend war’s und es hat Spaß gemacht“, sagt er am Samstagabend nach einem 15-Stunden-Tag am Telefon. Um 2.15 Uhr in der Nacht ist aufgestanden. Um 3.45 Uhr war er auf dem Stiftsplatz.