Ein 17-Jähriger hat sich am Mittwoch gegenüber der Bundespolizei ganz schön daneben benommen – und innerhalb von dreieinhalb Stunden stolze sieben Straftaten gesammelt und zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Am Mittwochabend durchquerte ein junger Mann gegen 19 Uhr mit einem Verkehrsschild unter dem Arm den Personentunnel des Hauptbahnhofs Kaiserslautern, so die Bundespolizei. Als der 17-Jährige die Streife erblickte, begann er zu rennen, ließ unterwegs das Schild fallen und bog in eine Sackgasse, in der er von den Polizisten gestellt werden konnte. Hier wurde er zu der durch ihn begangenen Straftat belehrt und seine Personalien wurden überprüft.

Während der Kontrolle verhielt sich der Jugendliche aggressiv, trank aus einer mitgeführten Whiskeyflasche, beleidigte die Beamten und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Das Schild wurde sichergestellt und der junge Mann begab sich zurück in Richtung des Bahnhofes, wo er kurz darauf, mit dem Vorfall prahlend, im Beisein drei weiterer Jugendlicher erneut von der Bundespolizeistreife getroffen wurde. Im Rahmen seiner Ausführungen näherte er sich den Polizisten derart provokant und den Abstand unterschreitend, dass er durch die Beamten fixiert werden musste. Die Streife brachte ihn in das Revier, auf dem Weg dorthin und in den Diensträumen betitelte und beschimpfte er die Polizisten weiter und drohte ihnen. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache verlassen.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde der Jugendliche erneut im Bahnhof aufgegriffen – ohne den erforderlichen Mund-Nasenschutz. Als er die Streife sah, zündete er sich zudem innerhalb des Bahnhofsgebäudes, entgegen den bestehenden Vorgaben, eine Zigarette an. „Aufgrund seines Verhaltens sowie in Ermangelung von Reiseabsichten wurde er aufgefordert, den Bahnhof zu verlassen“, so die Bundespolizei.

Aggressiv auf die Beamten zu

Doch allen Aufforderungen zum Trotz blieb der Jugendliche vor Ort und begab sich erneut aggressiv und in bedrohlicher Manier auf die Beamten zu. Er schlug in Richtung der Beamten, die ihn schließlich erneut zum Revier mitnahmen. Wie schon beim Besuch vor wenigen Stunden, benahm sich der Mann dort weiter daneben. Der Vorfall wurde mit einer Bodycam aufgezeichnet. Außerdem wurde bei dem Jugendlichen ein Klappmesser im Scheckkartenformat gefunden, das einen verbotenen Gegenstand darstellt. Gegen 22.30 Uhr wurde der Jugendliche, nachdem er sich in der Gewahrsamszelle beruhigt hatte, von zwei seiner Brüder abgeholt.

Zwei Polizeibeamte wurden im Verlauf des Abends während der Auseinandersetzungen leicht verletzt. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige wegen Widerstand sowie Angriff auf Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Waffenbesitz, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl und Betrug gestellt.