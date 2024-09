Zweieinhalb Stunden Schlangestehen für einen Döner: Die Eröffnung des Imbisses „Haus des Döners“ am Pfaffplatz zog am Mittwoch Menschenmassen an. Um einen Döner zum Eröffnungspreis von einem Cent zu ergattern, standen die Menschen in der Pariser Straße bis vor das Second-Hand-Kaufhaus Schlange. Das Franchise-Unternehmen mit über 100 Filialen in Deutschland hatte eigens zehn Personen als Security angestellt, berichtete Atilla Sari, der den Lauterer Imbiss zusammen mit Nevzat Baltaci führt. „Wir haben 1500 Brote, 130 Kilo Lamm- und 100 Kilo Hähnchenfleisch“, verriet Sari, bei Bedarf könne noch mehr besorgt werden. Um 14 Uhr öffnete der Imbiss, ab 12 Uhr standen die Kunden, darunter sehr viele Schüler, an.