Edeka darf den Kaiserslauterer Real-Markt im Pfalz-Center in der Mannheimer Straße übernehmen. Dafür hat das Kartellamt am Mittwoch grünes Licht gegeben.

Betriebsratsvorsitzender Manfred Wulf wollte die Nachricht auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht kommentieren. Noch seien zu wenig Details bekannt. Es sei unklar, was für ein Edeka-Markt komme, ob das beispielsweise ein Marktkauf sei oder ob ein Franchise-Nehmer einsteige und wie sich dies auf das Sortiment auswirken wird. Erst nach Ostern könne man mehr dazu sagen. Die Real-Filiale war im Vorjahr von der russischen Investorengruppe SCP übernommen worden.

Im Jahr 2011 war der Real-Markt im Osten der Stadt verkleinert worden, auf 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche. In dem SB-Warenhaus gibt es heute neben Kurzwaren, Textilien, Bettwäsche, Nähzeug und Elektronikartikeln auch Spielwaren, beschäftigt sind am Standort Kaiserslautern 130 Mitarbeiter. In der Vergangenheit hatte es zwei weitere Real-Märkte in der Stadt gegeben, in der Merkurstraße und in der Pariser Straße.

Edeka erklärte am Mittwoch auf Anfrage, unter dem Dach des genossenschaftlichen Edeka-Verbunds erhielten die Real-Märkte und deren Mitarbeiter wieder eine tragfähige wirtschaftliche Zukunftsperspektive. Die Integration der Märkte in den Edeka-Verbund erfolge schrittweise in den kommenden Monaten. Es werde weiterhin eine Vollversorgung mit frischen Lebensmitteln und großer regionaler Sortimentsvielfalt angeboten.