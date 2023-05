Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Kichelcher sin geback, die Kichelcher sin geback, eraus mit, eraus mit, ich steck’ se in moi Sack.“ An den Haustüren artig diesen melodischen Sprechgesang vortragend zogen die Kinder, die heute vielleicht Uroma oder Uropa sind, vor vielen Jahrzehnten an Fastnachtsdienstag in den Dörfern und in der Stadt von Haus zu Haus bis der Sack voll war – voll mit „Fasenachtskichelcher“.

In den Dörfern wurde jedes Haus besucht. Die Leute fühlten sich geehrt. Sie waren sogar empfindlich und vielleicht beleidigt, wenn die Kinder mit ihren roten Pappnasen nicht