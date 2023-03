Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei „Summer in the City“ trat am Samstag die Band Yannisha vor der Stadthalle auf und stellte ihr CD „Endlich!“ vor, das im SR als Album der Woche ausgezeichnet wurde.

An dem milden Sommerabend herrschte beste Stimmung. Viele der über 100 Besucher, die in kleinen Gruppen zusammen saßen, hatten ein kühles Getränk vor sich stehen. Gut gelaunt