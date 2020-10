Zwei Drohnen sind am späten Freitagabend gefährlich nahe an der Ramsteiner Air Base gesichtet worden. Zeugen meldeten der Polizei Flugobjekte über dem Freizeitbad „Azur“ und in der Nähe des Reichswald-Stadions, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mit. Die verantwortlichen Piloten konnten nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung (LuftVO). Denn in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um Flugplätze ist der Betrieb eines sogenannten unbemannten Fluggeräts ohne Erlaubnis verboten und es drohen empfindliche Bußgelder, betont die Polizei.

Bislang 27 Vorfälle in diesem Jahr

Im Zeitraum von 1. Januar bis 12. August 2020 verzeichnete das Westpfälzer Präsidium nach eigenen Angaben 27 Vorfälle, bei denen Drohnen Anlass eines polizeilichen Einsatzes waren. In sechs Fällen seien die Piloten ermittelt worden. Die Auswertung ergab, dass in 18 Fällen Wohngrundstücke überflogen wurden. Vier Fälle waren im Bereich von militärischen Anlagen, drei weitere im Bereich des US-Militärflugplatzes in Ramstein zu verzeichnen. Die übrigen beiden Vorfälle beziehen sich auf den Betrieb von Drohnen über der A6 und über einem Naturschutzgebietes.