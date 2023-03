Marlies Fieguth wurde bei den Deutschen Meisterschaften der Masters „Lange Strecken“ dreimal Vizemeisterin. Die für den TPSV Enkenbach startende Schwimmerin holte sich Silber auf den Strecken 1500 m und 800 m Freistil sowie im 400 m Lagenschwimmen in der Altersklasse 75.

Auch vom Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) gingen zwei Athletinnen an den Start. Sara Holman wurde in der Altersklasse 35 über 800 m Freistil in 10:33,69 Minuten Deutsche Meisterin. Eine Bronzemedaille erkämpfte sie sich über 400 m Lagen sowie einen sechsten Platz über 400 m Freistil.

In der leistungsstarken Altersklasse 25 erreichte Nathalie Steil mit persönlichen Bestzeiten über 800 m den elften und über 400 m Freistil den zwölften Platz.

Insgesamt waren bei diesen Meisterschaften in Halle/Saale 560 Aktive aus 200 Vereinen mit über 1000 Einzelstarts und 88 Staffeln dabei. Aus dem Bereich des Südwestdeutschen Schwimmverbandes gingen 25 Schwimmer an den Start.