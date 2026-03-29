Über das Osterwochenende öffnet auch in diesem Jahr ein Mittelaltermarkt am Gelterswoog seine Tore. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Besuchern täglich.

Der beliebte Kaiserslauterer Badesee war inzwischen schon etliche Male Schauplatz des mittelalterlichen Treibens. Wie Boris Zeller, einer der Pächter des Strandbades Gelterswoog, ankündigt, erwarten die Besucher von Samstag bis Montag, 4. bis 6. April, wieder Händler, Kämpfe, Musik, ein Kinderprogramm, Gaukelei und eine Feuershow. Mit dabei sind die Musiker von Ratz Fatz und Spilldeyvel. Am Samstag- und Sonntagabend zeigt das Duo Lux Art Performancekunst und Feuertanz vor der beschaulichen Seekulisse. Der Gaukler Bruder Leonardo wird den Markt am Samstag um 14 Uhr offiziell eröffnen. Anschließend ziehen laut Gelterswoog-Team sämtliche Aussteller und Lagergruppen über das Gelände. Hungrige Gäste können sich beispielsweise mit mittelalterlichen Fleischgerichten sowie an einer Suppenküche und einer Feldbäckerei stärken. Die große Taverne der Rostigen Ritter bietet unter anderem Kirsch- und Metbier.

Etliche Verbände – Spawari, die Hüter des Waldes, Fire Stone, das Volk zu Godemar und Schwertkampf-Truppen – werden auch in diesem Jahr wieder ihre Lager aufschlagen. Beleuchtet wird der Markt vom Team Pfalzfackel. Kinder kommen dank Zauberer William und dem Märchenzelt Luginsland auf ihre Kosten. Laut Veranstalter gibt es spezielle Rüstkammern für Kinder, Mäusewurf und ein Kinderkarussell.

Info

An Karsamstag und Ostersonntag, 4. und 5. April, ist der Mittelaltermarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. An Ostermontag, 6. April, können Besucher von 11 bis 19 Uhr in das mittelalterliche Markttreiben eintauchen. Tageskarten kosten neun Euro für Erwachsene. Kinder und Gewandete zahlen sechs Euro.