Nach und nach öffnen die Museen auch der Westpfalz nach der Corona-Zwangspause wieder ihre Tore: Ab Dienstag, 26. Mai, geht das Docu Center Ramstein (DCR) wieder an den Start. Und das gleich mit einer neuen Sonderausstellung. „Alles – Von A bis Z – Kurioses und Seltenes aus der Sammlung“ heißt sie viel versprechend.

Eine einzigartige Sammlung zum Zusammenleben von US-Amerikanern und Deutschen in Rheinland-Pfalz hat das DCR seit seiner Gründung 2007 aufgebaut. Imposante 1800 Objekte sind mittlerweile digital erfasst. 750 davon sind auf „Museum Digital“ im Internet nachzusehen. Grund genug, einmal Kurioses und Seltenes in einer Ausstellung vorzustellen. Als Gliederungskriterium hat sich das DCR-Team die 26 Buchstaben des Alphabetes vorgenommen. Die Besucher sind eingeladen zu einer Entdeckungstour unter dem nicht ganz ernst gemeinten Motto „Alles – von A bis Z“, so Museumsleiter Michael Geib. Seine Gäste dürfen dementsprechend gespannt sein, was sich wohl hinter „H“ wie Herz und „P“ wie Polizei-Sprachführer verbirgt. Eines dieser beiden Rätsel lüftet die RHEINPFALZ schon heute, eine ausführliche Rezension der Ausstellung folgt. Die Schau wurde während der Schließung in Abschnitten in den sozialen Netzwerken präsentiert, was jedoch den Eindruck vor Ort nicht wirklich ersetzen kann.

Die nun geöffnete Ausstellung unterliegt den aktuellen Corona-Schutzbestimmungen. Daher können Gruppenführungen und Exkursionen derzeit nicht angeboten werden. Das DCR-Ausstellungsgelände (Schernauer Straße 46, 66877 Ramstein-Miesenbach) ist täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet (außer montags). Der Eintritt ist frei.