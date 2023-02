Das Schaf, das am Sonntag, 5. Februar, bei Frankenstein gerissen wurde, ist einem Luchs zum Opfer gefallen. Das haben die am toten Schaf genommenen DNA-Abstriche nun bestätigt, teilt das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf mit. Schon vor dem Ergebnis des DNA-Tests lag es sehr nahe, dass es sich bei dem Angreifer um einen Luchs gehandelt hat. Dafür sprachen unter anderem die am getöteten Tier vorgefundenen Spuren. Bereits am Sonntag nach dem Schafsriss im Diemersteiner Tal hatte außerdem eine in der Nähe aufgestellte Fotofalle einen Luchs aufgenommen.