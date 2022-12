Diebe haben sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen an mehreren Autos zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, parkte eines der Fahrzeuge in der Straße Im Pfühl in Sembach. Der Halterin wurden zwischen Freitag 23 Uhr und Montag 8 Uhr persönliche Gegenstände aus dem Wagen gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von 200 Euro. Auch in der Eichenstraße in Mehlingen kam es zu einem versuchten Diebstahl. Mitgenommen hat der Täter in diesem Fall allerdings nichts. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692150.