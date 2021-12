Wie viel Geld vonseiten der US-Streitkräfte in die Region fließt, beruht auf Schätzungen. Dabei werden vonseiten der US Army und der US Air Force getrennt Zahlen erhoben. Auf welcher Grundlage dies geschieht, erläutert die US Air Force für ihren Bereich.

Allein vonseiten der US Air Force Ramstein gehen rund 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr in die Region. Erhoben wird diese Summe im sogenannten „Total Annual Economic Impact“, wie die Pressestelle der Air Force mitteilt, der in verschiedene Bereiche unterteilt wird. Demnach fließen 479.776.838 Millionen Dollar in die Region, die aus Gehältern stammen. Dabei wird unterschieden, welche Angestellte wie viel Prozent ihres Gehaltes in der Region ausgeben und welche beispielsweise einen Teil ihres Geldes auf der Air Base lassen. So geht der Bericht davon aus, dass deutsche Angestellte, die bei der Air Base angestellt sind, 195.763.572 Millionen Dollar pro Jahr in die lokale Wirtschaft einbringen. Die Ausgaben von US-amerikanischen Militärangestellten werden mit insgesamt 226.181.922 Millionen Dollar angegeben. US-amerikanische Zivilangestellte geben laut Schätzung 57.886.676 Millionen Dollar pro Jahr aus.

Grundlage für diese Zahlen ist die Annahme, dass die deutschen Angestellten ihr Geld zu 100 Prozent in die deutsche Wirtschaft fließen lassen. Gleiches wird für Rentenempfänger angenommen. US-Zivilisten investieren geschätzt 40 Prozent ihres Gehaltes in die deutsche Wirtschaft, genauso wie Angehörige des US-Militärs, die außerhalb der Air Base leben. US-Angehörige, die auf der Base wohnen, bringen 15 Prozent ihres Gehaltes in die deutsche Wirtschaft ein.

US-Amerikaner, die nicht auf der Air Base wohnen, erhalten eine finanzielle Mietunterstützung. Dadurch fließen 75.240.226 Millionen Dollar in die Region. Ausgaben für Baumaßnahmen, Materialien und Dienstleistungen werden mit einer Höhe von 343.666.834 Millionen Dollar angegeben. Der geschätzte finanzielle Wert der Jobs, die in der regionalen Wirtschaft durch die Anwesenheit der Amerikaner geschaffen werden, liegt bei 451.125.450 Millionen Dollar.