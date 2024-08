Der Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg war eine große Aufgabe. Viele Ideen der Kommunalpolitik und Stadtentwicklung konnten umgesetzt werden. Kaiserslautern entwickelte sich zu einer Groß- und Universitätsstadt.

Die Folge-Jahrzehnte der 1940er-Nachkriegsjahre hatten jeweils unverkennbare, charakteristische Besonderheiten: die 1950er „Amerikaner-Jahre“, die französischen Besatzungsjahre, die Jahre des Wiederaufbaus, die Stadterweiterungen, die Eingemeindungen, die Universitätsgründung und die Altstadtsanierung – doch Erhaltenswertes erinnert noch immer an Alt-Lautern.

Schließung der Kammgarn-Spinnerei

Die 1980er Jahre waren für Kaiserslautern dabei ob ihres Ereignisreichtums von besonderer Bedeutung. Theo Vondano war von 1979 bis 1989 – der erste von der CDU gestellte – Oberbürgermeister der Stadt. In ihrer Beilage zur Jahrtausendwende schrieb die RHEINPFALZ: „Die 1980er Jahre gehörten Theo Vondano, obwohl während seiner gesamten Wahlperiode die SPD stärkste Ratsfraktion war.“ Vondano verstand, sich zu arrangieren, ist seinen Mitarbeitern in Erinnerung. Die 1980er Jahre wurden zusammen mit der SPD für Kaiserslautern eine Erfolgsdekade.

Die ersten sichtbaren Ergebnisse der 1980er lieferte der Bausektor. Die Fortentwicklung des Bebauungsplans „Kaiserberg“ schuf ab 1981 ein neues Stadtprofil von rund 47 Hektar, unter anderem für das Schulzentrum Nord, die damalige Fachhochschule sowie für ein Wohn- und Vogelschutzgebiet. Ein herber Verlust für den Arbeitsmarkt war die Schließung der Kammgarn-Spinnerei am 13. Oktober 1981. Vondano besuchte kurz vor der Demontage der Maschinen die Fabrikhallen. In einem Teil der Räume der untergegangenen Kammgarn nahm am 28. Mai 1988 das Kulturzentrum Kammgarn seinen Betrieb auf.

Ausstellung „Pfälzer Land“

Die ehemaligen Technischen Werke stellten 1985 gegen den Willen der CDU den O-Busbetrieb ein. Dieselbusse übernahmen den öffentlichen Personennahverkehr. Der Stadtrat beschloss 1985 mehrheitlich, ein neues Theater zu bauen. Zudem gab es einen Fassaden- und Blumenschmuckwettbewerb, an dem sich hunderte Bürger beteiligten, ihre Hausfassaden erneuerten und die Fenster mit Blumen schmückten. Einen wichtigen Akzent setzte anlässlich des Jubiläumsjahres „1000 Jahre Marktrechte“ im Jahr 1985 die Ausstellung „Pfälzer Land“. Rund 300 Aussteller präsentierten auf dem Messeplatz insgesamt rund 90.000 Gästen ihre Produkte. Vondano sprach damals davon, die Stadt müsse Wege suchen, an seine Messetradition anzuknüpfen.

Eine Belastung war 1986 die Schließung des Kaufhauses Wertheim. Doch bei Pfaff führte der Weg nach oben. Ende des Jahres 1986 waren 9800 Menschen dort beschäftigt, und das Unternehmen erreichte erstmals in seiner Geschichte die Milliarden-Umsatzgrenze.

Miss Germany aus Kaiserslautern

Das Projekt „Querspange“, die Verbindung der Zollamtstraße mit der Pariser Straße lief im Jahr 1986 im Rahmen des Gesamtverkehrsplans Vondanos an. Als offizielles Ende der Altstadtsanierung legte der OB symbolisch den 17. Juli 1987 fest – den Tag der Kaiserbrunnen-Einweihung. In den 1980er Jahren wurden in der Altstadt noch Millionensummen der öffentlichen Hand und von Hauseigentümern investiert.

1987 rückte Kaiserslautern in den Fokus der bundesweiten Berichterstattung: Ein Lauterer Mädel, die 23-jährige Susann Stoss, wurde Miss Germany und ein Jahr später als Fotomodell „Queen of the World“. Stoss besuchte das Technische Gymnasium, die BBS I in Kaiserslautern, studierte Jura und Journalismus und arbeitet heute als Redakteurin beim ZDF in Mainz.

Sechs Milliarden Mark in zehn Jahren

Einen Erfolg verbuchte die Stadt am 28. und 29. Mai 1988. Mehr als 100.000 Menschen sollen den Rheinland-Pfalz-Tag in Kaiserslautern besucht haben. Im Juni 1988 beschloss der Stadtrat die Gesamtsanierung des Klinikums am alten Standort. Das oft diskutierte Thema „Klinikum im Wald“ bei der Uni-Wohnstadt war damit vom Tisch. Das Flugschau-Unglück auf der Air Base Ramstein am 28. August 1988 forderte nach offiziellen Angaben 70 Todesopfer und etwa 1000 Verletzte. Das Klinikum kümmert sich heute noch um Betroffene.

Bei seiner Verabschiedung am 31. August 1989 in der Fruchthalle erwähnte Vondano, dass während seiner Amtszeit in Kaiserslautern sechs Milliarden Mark investiert wurden.